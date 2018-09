Un nuovo dramma sconvolge la vita di Lory Del Santo che apre il suo cuore a “Verissimo”. Da un’anticipazione diffusa da Mediaset si apprende: “Mio figlio Loren è morto, vado al Grande Fratello Vip per lenire il dolore”.

Lory Del Santo, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, ha rivissuto la stessa tragedia che l’ha colpita nel 1991 quando il piccolo Conor, nato dall’amore con il musicista Eric Clapton, morì a soli 4 anni cadendo nel vuoto da un grattacielo di New York. “Un mese fa, mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale - ha raccontato nella puntata che andrà in onda sabato 22 settembre - Mi sono distrutta la mente in questo periodo per capire se umanamente si poteva fare qualcosa per aiutarlo, ma difficilmente si possono aiutare casi di questo genere. Ho un solo senso di colpa: l'ultima volta che ci siamo visti non gli detto 'ti voglio bene' anziché baciarlo e basta. Niente altro".

La Del Santo appare anestetizzata dall’indicibile sofferenza: “Ho cercato di vivere da sola questo periodo senza parlare con nessuno. Senza amici. Senza poter dire la verità. Parlo per ritrovare la forza, per essere forte. Ora devo riprendermi. Devo incontrare le persone. Mi hanno detto che stare segregata nel mio dolore non mi può fare che male".

Ed ecco la verità sulla sua partecipazione al GFVip3: “Avevo firmato per partecipare. Dopo quanto accaduto, d'accordo con Mediaset, avevo deciso di rinunciare. Ho chiesto di fare lo stesso questa esperienza. Credo che la Casa del Grande Fratello sia l'unico posto in cui possa sentirmi protetta. Potrebbe essere una terapia. Il fatto che ci sia un confessionale, per parlare in ogni momento con qualcuno, può farmi bene”. La Toffanin è perplessa, ma la regista della serie web “The Lady”: “Non mi fanno paura i momenti di solitudine nella Casa, quelli in cui ti ritrovi a riflettere. La solitudine non mi fa paura. La solitudine è una forza. Ti fa meditare per trovare soluzioni”.