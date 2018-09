Grande Fratello Vip, Monte torna nel cast. E spunta pure la fidanzata di Briatore

Indietro tutta. Francesco Monte parteciperà al Grande Fratello Vip al via il 24 settembre alle 21.45 su Canale 5. È caduto l'aut-aut di Antonio Ricci, come riportato da "Dagospia", o è stata un'abile operazione di marketing per accendere l'interesse intorno a un cast freddo sulla carta? Al momento i nomi più intriganti sono Jane Alexander e Eleonora Giorgi, le due attrici sono tutte da scoprire. Sarà interessante scoprire come si relazioneranno con i giovani ambiziosi della casa di Cinecittà.

Oltre a Francesco Monte, secondo "361 magazine" (la rivista dell'opinionista Alfonso Signorini), la statuaria Taylor Mega è una nuova concorrente del reality show. La modella è stata additata come la nuova fiamma di Flavio Briatore anche se nessuno dei due ha mai confermato il flirt.