Trono over parte col botto: Giorgio fuori, Riccardo sputtanato

La nuova stagione televisiva è ripartita ufficialmente: ha preso il via il trash di “UominieDonne”. Il Trono Over, che ormai è il Gemma Galgani Show, parte con il botto: il gabbiano, all’anagrafe Giorgio Manetti, è volato via e Riccardo Guarnieri, fidanzato di Ida Platano, è stato sbugiardato davanti alle telecamere: ha contattato la tentatrice Stephanie.

Gabbia aperta

Maria De Filippi, occhiali alla “Harry Potter” e look giovanile che le dona, sceglie la linea della continuità: stesso studio con pochi fronzoli e medesime dinamiche. Perché cambiare una formula vincente il cui rinnovamento non sta nelle storie, ma nella complessità dell’animo umano e del piccolo mondo che popola Via Tiburtina? Si ricomincia da un video di Gemma che si incensa: “Sono una generosa d’animo, una bella persona e merito di essere felice”, una clip in cui racconta la sua estate e un RVM sull’amorosa altalena con Marco il cecinese. L’unica differenza rispetto a maggio è che sono tutti dorati e fritti come una croccante frittura di paranza. Gemma entra in verde con stampe floreali, ben rimpolpata inviso, ride e sorride, strizza gli occhi, allarga le narici e butta in fuori le labbra. Maria De Filippi, tono pacato da psichiatra che si rivolge a una persona malata: “Gemma, speriamo che non sia un dramma… come vedi Giorgio non c’è. Se l’è presa per qualche frase detta da Gianni e da qualche signora del pubblico. Non entriamo nei dettagli. Si è sentito non capito. La sua intenzione è che sia un addio definitivo”. Gemma incassa una non-notizia perché lo stesso Manetti sul suo profilo Instagram ha annunciato tre settimane fa che è emigrato verso nuovi lidi. Per la precisione, aggiungiamo noi, “luxury project” come nello stile del fiorentino incompreso. La Galgani ne approfitta per stare un altro po’ al centro: “Non sono così ipocrita da dire che non lo avrei rivisto volentieri, ma nelle ultime puntate trasferiva agli altri un certo nervosismo. Mi dispiace non rivederlo”, mentre l’opinionista Gianni Sperti si chiama fuori: “Non per colpa mia perché se uno deve cercare una compagna se ne frega di me”. In verità, Maria liquida l’evento in 5 minuti, il minimo sindacale per la festa della liberazione. Fuori il gabbiano, dentro il piccione Marco. E’ tornato per riproporsi a Gemma, ma nessuno gli crede e parte la prima volta dell’opinionista Tina Cipollari: “Devo dire la mia altrimenti esco subito dallo studio. E’ un bugiardo. Non gli è mai piaciuta Gemma”. Marco cincischia, broccoleggia, elude le domande, ma alla fine la De Filippi lo inchioda: “Allora vai via, resti per Gemma o resti per tutte?”, “Va bene” risponde, “Sì, va bene cosa?!” e il toscano: “Rimango per tutte”. Sgamato come gli amori di un reality.

“I Platani” e il salvagente

La De Filippi torna a Temptation Island e alla visita a sorpresa di Gemma a Ida in lacrime perché Riccardo faceva il “provolone” con la tentatrice Stephanie. Tina e Giorgio, sulle note dei Carmina Burana, fanno la parodia dello sbarco più chip della storia della tv. Non manca la ripetizione del querulo “guarda chi c’è, guarda chi c’è” di Gemma a Ida, mentre l’orsacchiotto è diventato il pupazzo della sposa cadavere. Al rientro in studio, la dama di Torino dimostra la solita mancanza di autoironia: “Non riesco a sorridere perché è stato un momento importante, mi sono sentita un salvagente. Ho voluto darle quel coraggio che è mancato anche a me”. Ida entra (stesso vestito degli shooting pubblicati su Instagram perché al business non si comanda), saluta tutti tranne l’amica Gemma e va di chat segrete: “Lui ha voluto vedere la mia con Davide, ma una settimana fa ho scoperto che aveva contatto Stephanie”. Si scopre così che erano usciti promessi sposi con desiderio di prole e tre mesi dopo sono sul punto di dirsi addio: “Riccardo mi diceva che non poteva venire in trasmissione e ora capisco. Viene fuori da Temptation e continua a dirmi bugie?”. La De Filippi con molta calma e grande dedizione spiega: “Lui alla redazione dice che aveva sentito Stephanie mentre a Ida lo ammette solo a ridosso del programma. Sapeva che in puntata sarebbe venuto fuori”. L’ingresso della tentatrice, per inciso residente vicino a Riccardo, è foriero di gif: ha in mano gli screenshot della chat in direct. La giovane vuota il sacco: “Ho aperto Instagram il 30 giugno e lui è stato il primo a scrivermi. Tutte le volte che gli chiedevo se fosse single o no, non mi rispondeva. Voleva il mio numero di telefono per sapere delle cose. Ho iniziato a fare gli screen quando ho visto che faceva il gioco sporco di cancellare i messaggi. Poteva essere la sua parola contro la mia”. E via di inedita solidarietà femminile: “Siamo a due passi e con il numero è facile vedersi. Voleva un incontro. Sinceramente un uomo del genere io non lo vorrei”.

“La frittata”

E arriva Riccardo, campione mondiale di realtà parallela. La De Filippi è curiosa: “Perché non l’hai detto?” e il pugliese: “Perché non era niente di importante. Volevo solo capire se era vero quello che mi aveva raccontato. Tutto qua”. Ida va all’attacco sicura di vincere: “Cosa cercavi da Stephanie? Perché non me l’hai detto quando mi asfissiavi per Davide (il tentatore, nda)?” e il tarantino si trincera dietro un incredibile: “Non l’ho detto perché era una cosa insignificante. Sono stanco. Non ho altro da aggiungere. Tra me e te ci sono tanti problemi, ogni giorno una discussione diversa. Alle solite cose, si sono aggiunte quelle di Temptation. Qui applaudono, ma tu sai quello che hai fatto e quello che hai detto”. La dama di Brescia non l’ascolta nemmeno: “Ci sono state opportunità di lavoro che lui non ha colto. Due persone sono venute a bussare al mio negozio per proporgli un lavoro ma lui ha preferito riposare. Avevo detto anche che mi sarei trasferita giù da lui, quando si ama una persona niente è difficile”. E così il pallino torna alla De Filippi che segna a porta vuota: “Tu Riccardo, vuoi trasferirti o no?” e quello faccia tosta: “Oggi sinceramente non lo so”. Ed è solo l'inizio.