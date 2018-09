Il cinema dice addio a Burt Reynolds, duro dal cuore tenero

Lutto nel cinema, è morto Burt Reynolds. L'attore è deceduto questa mattina in seguito a un attacco cardiaco per il quale era stato ricoverato in un ospedale della Florida. Aveva 82 anni.

Secondo il sito Tmz, che ha riportato la notizia, Reynolds soffriva da anni per problemi di cuore e nel 2010 aveva subito un'operazione d'urgenza.

Vincitore di un Golden Globe, tra i tanti film che lo hanno reso famoso ci sono "Un tranquillo weekend di paura", "La corsa più pazza del mondo" e "Boogie nights - L'altra Hollywood", per il quale ebbe una nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista: interpretava il regista porno Jack Horner. In Italia era noto anche per la serie tv "Hawk l'indiano".

Ex stella del football universitario, Reynolds lascia un figlio nato dal tempestoso matrimonio con Loni Anderson, durato dal 1988 al 1993.