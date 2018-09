Power Hits, è "Non ti dico no" di Boomdabash-Berté la canzone dell'estate

Ieri all’Arena di Verona l’evento di RTL102.5 trasmesso sul canale 36 del dgt. Al Bano, fuori programma, ha intonato “Nel sole” facendo cantare il pubblico. L’hanno cantata tutti in questi mesi: la canzone dell’estate 2018 è “Non ti dico no” di Loredana Berté e Boomdabash, che vincono il Power Hits estate2018 di RTL102.5. E’ questo il vero tormentone dell’estate quasi volta al termine. L’evento tanto atteso è stato trasmesso in diretta dall’Arena di Verona in radiovisione sul canale 36. S Sul palco Angelo Baiguini e Giorgia Surina, con Fabrizio Ferrari e Alessandra Zacchino nel backstage, dell’evento tanto atteso in radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre.

Durante la serata sono stati assegnati anche il premio “RTL102.5 Power Hits – SIAE e il premio “RTL 102.5 Power Hits – FIMI” entrambi andati a Takagi e Ketra feat. Giusy Ferreri e Sean Kingston per Amore e Capoeira. TheGiornalisti si sono aggiudicati, invece, il riconoscimento “RTL 102.5 Power Hits – PMI” come singolo indipendente più suonato dalle radio nell’estate 2018 per “Felicità Puttana”. Sul palco, oltre ai tantissimi artisti già annunciati, sono saliti anche alcuni importanti ospiti che hanno ricevuto il premio speciale “RTL 102.5 Power Hitstory” e hanno regalato al pubblico delle esibizioni uniche: Nek, Negramaro, J-AX e la stessa Loredana Bertè.