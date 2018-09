Barbara d'Urso torna alla grande e spara su Belen, Selvaggia e Alessia Marcuzzi

Barbara d’Urso è tornata su Canale 5 più battagliera che mai. Riparte da Pomeriggio 5 e nello spazio dedicato al gossip si trasforma in Ippolita, la regina delle Amazzoni: frecce e fendenti alla ribelle concorrenza. Ne ha per tutti: Belen Rodriguez, Selvaggia Lucarelli, Alessia Marcuzzi. E conferma che il 16 settembre a “Domenica Live” ci sarà Loredana Lecciso: lunga intervista e super sorpresa “a cui stiamo lavorando da mesi”. In contemporanea, su Rai1, Mara Venier schiera Romina Power.

Prima del caffeuccio, il suo social media manager ha ritwittato un meme di @manuelrealoff in cui Belen Rodriguez scruta il cellulare. La scritta ironica è: “quando leggi che oggi ritorna Pomeriggio 5 e ricominceranno le frecciatine con punte del 22% anche senza di te”. Non ha usato un account fake, ma quello ufficiale di carmelita: una svista o un gesto voluto? A giudicare da quanto accaduto più tardi sembrerebbe che sia stato fatto di proposito.

Barbara d’Urso ha inaugurato la stagione con il solito studio bianco ‘dash’ rinnovato nella grafica e nei colori più smorzati come le luci che le illuminavano di meno il volto. Fra gli ospiti Eva Henger e la figlia Mercedesz. Disquisivano sul grande amore della giovane con Lucas Peracchi, ex tronista molto discusso per diverse sparate sui social. L’ex moglie, Silvia Corras, ha attaccato Mercedesz sui social ricordandole il trascorso a luci rosse della madre: “Un tatuaggio si può cancellare, il passato di tua mamma è un po’ più difficile”. La Henger se n’è lamentata dalla d’Urso che ha ricordato: “Eh sì, ricordiamo tutti cosa è successo qualche mese fa”. Con riferimento nemmeno troppo velato alla piazzata di Alessia Marcuzzi nei confronti dell’ex pornostar durante l’Isola dei Famosi.

Infine la conduttrice ha scagliato l’ultimo dardo in direzione Selvaggia Lucarelli: non l’ha mai nominata, ma ha mandato in onda una lunga intervista alla cantante Giusy Ferreri che lei adora e che la blogger ha criticato per le numerose stonature. Chi credeva che Barbarella dormisse sugli allori o si fosse lasciata distrarre da Christopher Lambert e dalla dottoressa Giò deve ricredersi.