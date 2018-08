Ubriaco invade il palco. Paura al concerto di Beyoncé e Jay-Z

“On the Run II”, il tour della cantante statunitense Beyoncé e suo marito, Jay-Z, ha concluso la sua ultima tappa ad Atlanta quando un uomo si è infiltrato sul palco e lanciato contro la coppia. Dopo due ore e mezza di spettacolo nello stadio Mercedes-Benz di Atlanta, durante le ultime note del brano "Apesh*t", la penultima serata delle due star si stava concludendo con uno stuolo di ballerini sul palco. Mentre i due cantanti si stavano dirigendo verso l’uscita del palco un uomo con una maglietta bianca è saltato sul palco e si è lanciato verso la coppia con intenzioni apparentemente minacciose. L’iniziale confusione ha preso i ballerini alla sprovvista. Ma dopo essersi guardati increduli sono entrati in azione, così come i ragazzi della sicurezza.

L'addetto stampa di Beyoncé, Yvette Noel-Schure ha scritto un post su Instagram ringraziando i fan: “Grazie a tutti per la vostra preoccupazione, stanno bene e non vediamo l'ora che arrivi lo spettacolo di domani". Gli spettatori infuriati scatenano una tempesta sui media: “Guardate con quanta facilità questo sciocco è salito sul palco e nessuno lo ha fermato!", scrive uno di loro, dopo aver postato il video dell'accaduto su Instagram. Il team di Beyoncé e Jay-Z ha diffuso una dichiarazione ufficiale in merito a quanto successo: “Alla fine dello show di ieri sera, c'è stata un'invasione di palco da parte di un uomo sotto effetto di alcol...Siamo felici di confermare che nessuno è rimasto ferito durante l'incidente, e Mr. & Mrs. Carter hanno scelto di non denunciare l'individuo".