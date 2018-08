Temptation Island Vip, ecco coppie e tentatori: il cast della Ventura è servito

Francesca Cipriani e Nicolò Ferrari sbarcano a Temptation Island Vip. Il docu-reality parte il 6 settembre su Canale 5 con la conduzione di Simona Ventura e le coppie vip sono note da tempo. Spiccano quelle composte da Valeria Marini e fidanzato, Stefano Bettarini e compagna e Sossio Aruta con Ursula. Si punta su di loro per serate a tutto trash in grado di superare quelle dell’edizione classica che a luglio ha registrato gli ascolti più alti di sempre.

Promossi i protagonisti, i cui falò sono attesi più della pioggia in un’afosa serata d’agosto, c’è da promuovere tutti i tentatori e le tentatrici a loro volta vip, semivip, svip in cerca di visibilità. A Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen, Andrea Cerioli ex tronista fresco di rottura con la fidanzata, Pierpaolo Petrelli ex velino di Striscia la Notizia, Mariana Falace la gatta morta del GF15 e Melissa Castagnoli, nota per un flirt con Mario Balotelli, si sono aggiunti nomi di spicco di Mediaset. Spuntano infatti Francesca Cipriani, ex isolana che ha già avuto modo di scontrarsi in tv con Valeria Marini, suo “mito” ma soprattutto ex moglie del suo ex fidanzato Giovanni Cottone, e Nicolò Ferrari. Il giovane rampollo, erede dell’omonima cantina, ha corteggiato Nilufar Addati tronista di “UominieDonne”, ma ha perso al fotofinish visto che la bella napoletana gli ha preferito Giordano Mazzocchi. Lo strano triangolo si ritroverà in Sardegna e Nicolò sarà un temibile tentatore. Senza contare che c’è anche Nicolò Raniolo, il corteggiatore che disse no a Sabrina Ghio facendola piangere. Nella nutrita schiera dei single ci saranno anche l’esplosiva Erjona Sulejmani, ex moglie di Blerim Dzemaili, e Francesco Chiofalo detto “lenticchio”. Il personal trainer partecipò insieme alla fidanzata di allora, Selvaggia Roma, a Temptation Island 4 e l’esperimento sfociò in una rottura con strascichi velenosi sui social.