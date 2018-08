Social contro Tina Cipollari: "Regalo da mille euro al figlio bocciato"

Bocciato a scuola, premiato dalla mamma. È bufera sull'opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari. A scatenare l'indignazione di molti utenti dei social è quanto avvenuto dopo la bocciatura in prima media del figlio avuto dalla star del programma di Maria De Filippi e Chicco Nalli. Il pargolo, infatti, come ha raccontato lui stesso in alcune Instagram Stories che non sono passate inosservate ai fan della madre, dovrà ripetere l'anno ma avrebbe comunque ricevuto un regalo super: si parla di un iPhone X dal valore di circa mille euro. Un gesto che secondo molti utenti sarebbe quantomeno poco educativo.

La Cipollari conquista le cronache patinate agostane anche perché ha un nuovo fidanzato, il fiorentino Vincenzo, ristoratore. Sul settimanale Mio sono arrivati gli auguri dell'ex marito Chicco Nalli, hair stylist padre dei suoi tre figli: "Io le auguro tutto il bene del mondo perché si merita una persona d’oro al suo fianco. Personalmente quest’uomo non lo conosco ma se quello che dicono è reale, ben venga per lei perché un futuro da soli non se lo augura nessuno. Soprattutto spero che questa persona sia adatta a lei, anzi, ne sono sicuro perché Tina non sceglierebbe mai un uomo qualunque".