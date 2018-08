Romina Power al GF Vip? Ecco la risposta della cantante

Per i fan di Romina sarebbe una “felicità” unica vederla entrare nella casa del Gf vip. Lei concorrente per due mesi sotto le telecamere 24 ore su 24? La proposta per partecipare al reality è arrivata, ma l’ex moglie di Al Bano ha risposto con un secco no. È stato Gabriele Parpiglia a rivelarlo in un “Instagram Stories” rispondendo alla domanda di un fan. Romina, però, ha ribattuto proponendo come concorrente suo fratello Tyrone Jr, attore e cantante che porta lo stesso nome di suo padre: star di Hollywood che morì dopo un malore durante le riprese del film “Salomone e la regina di Saba” (pellicola con la grande Gina Lollobrigida che fu una delle ultime persone a vederlo vivo). Come sarà andata a finire la trattativa con il fratello di Romina?