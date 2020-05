Coronavirus, quando finirà la pandemia? La risposta la danno gli storici

La pandemia del coronavirus finirà, anche se non sappiamo ancora quando. Ma si può imparare dalla storia anche perché le epidemie possono finire quando crollano i contagi. O quando non ci si pensa più. A sostenerlo un articolo del New York Times che affronta dal punto di vista storico la parabola dei virus più letali, sia come evento medico (crollo dei contagi e fine della pandemia) che sociale (quando la popolazione non ha più paura del virus).

La peste bubbonica ad esempio, ricorda Focus che ha rilanciato l'articolo del Nyt, con varie ondate dal VI al XIV secolo non finì mai davvero. "Forse il batterio che la causava mutò diventando meno mortale, oppure i ratti che ne erano portatori iniziarono a vivere più lontano dagli uomini, ma ancora oggi vi sono dei rari casi di peste (non più mortali), che vengono curati con normali antibiotici", ricorda la rivista.

Fu invece il vaccino a eliminare completamente il vaiolo. A rendere più efficace l'intervento medico il fatto che il Variola virus non aveva un ospite animale attraverso il quale potesse verificarsi lo spillover, ovevro il salto all'uomo.

Negli scorsi mesi si è spesso parlato dell'influenza spagnola, che a cavallo della Prima Guerra Mondiale fece mezzo milione di morti. Svanì poco a poco, confondendosi con le classiche influenze stagionali. Per il Covid 19 difficile sapere come andrà. E se la fine sociale della pandemia arriverà prima di quella medica.