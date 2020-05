Esondano Seveso e Lambro, quartieri allagati e blackout a Milano

Il maltempo colpisce la Lombardia: esondano i fiumi Seveso e Lambro, strade chiuse e quartieri allagati a Milano. Blackout e strade chiuse a Niguarda. Nel comasco una frana sulla Lariana blocca la circolazione.

"Seveso e Lambro: ore 3.10. Esondato Seveso a Niguarda in via Valfurva", ha scritto nella notte su Facebook l'assessore alla Mobilità e ai Lavori Pubblici del Comune di Milano, Marco Granelli, per poi aggiornare: "Esondazione del Seveso è ora rientrata, è durata quasi 5 ore. Ora iniziano le operazioni di pulizia per riaprire le strade", ha poi precisato l’assessore Granelli spiegando che per il maltempo è stato chiuso il sottopasso Negrotto mentre gli altri in città sono funzionanti. "Rubicone è stato chiuso solo poco nella notte. In corso evacuazione delle comunità del Parco Lambro per prudenza visto che il Lambro continua a salire e nel Parco incomincia ad allagare i prati", ha aggiunto.

Sulla strada Lariana, in provincia di Como, una frana, dopo quella di lunedì al Ponte del Diavolo, si è staccata nel tratto che collega Lezzeno e Bellaggio. Materiale è finito sulla careggiata ma non sono stati segnalati danni.