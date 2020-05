Silvia Romano dà il gomito a Conte e Di Maio. Poi l'abbraccio con la famiglia

Il saluto con il gomito al premier Giuseppe Conte e al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, poi l'abbraccio - vero - con la famiglia. Silvia Romano è atterrata oggi all'aeroporto di Ciampino dopo oltre un anno e mezzo di prigionia in Somalia. La cooperante 25enne era stata rapita in Kenya e poi ceduta al gruppo terrorista di matrice jihadista somalo Al-Shabaab. La giovane è scesa dall'aereo con indosso il velo e la veste tradizionale islamica, circostanza che confermerebbe la sua conversione. Ora dovrà chiarire con i magistrati romani e l'antiterrorismo i vari aspetti del sequestro.

"Abbiamo avuto dei segnali" che Silvia "era in vita", "eravamo in dirittura finale da qualche mese", ha detto il premier Conte a Ciampino dopo aver accolto Silvia Romano. Di Maio ha dichiarato: "Un augurio speciale alla mamma di Silvia e un saluto a tutte le mamme degli altri cittadini che sono ancora prigionieri all'estero, lavoreremo per riportarli a casa, lo Stato non lascia indietro nessuno".