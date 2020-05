Silvia Romano libera, Matteo Salvini e il riscatto pagato: nulla accade gratis

Silvia Romano è libera ed è atterrata a Roma all'eroporto di Ciampino. "Nulla accade gratis, non è il momento di chiedere chi ha pagato cosa", ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Mezz’ora in più su Rai 3, parlando della liberazione della cooperante italiana prigioniera in Somalia e il riscatto che sarebbe stato pagato per liberarla.

"Onore a chi in silenzio rischia la vita per salvare altre vite e bentornata a Silvia", ha detto ancora Salvini. "Non mi interessa in questo momento sapere chi ha fatto o pagato cosa. Auguro lunga e serena vita a questa ragazza", ha detto il leader leghista.

La giovane è scesa dall’aereo Aise con una veste verde, colore dell’Islam, che sembra confermare l’ipotesi della sua conversione. Indosso anche guanti e mascherina contro il Covid-19. La mascherina non nasconde il sorriso stampato sul volto della 25enne dopo un anno e mezzo di prigionia.

La giovane è stata accolta dal premier Giuseppe Conte e dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio che la salutano con il gomito, come richiesto per la pandemia ancora non sconfitta. Silvia abbassa la mascherina per salutare, ancora in pista, e la tiene per un lunghissimo abbraccio ai genitori con i quali si lascia immortalare ai fotografi presenti.