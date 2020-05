Silvia Romano conferma: io convertita all'Islam per libera scelta. E smentisce il matrimonio

Silvia Romano ha confermato di essersi convertita all'Islam durante la lunga prigionia in Somalia. "È stata una mia libera scelta", ha detto gli 007 dell’Intelligence italiana la cooperante italiana rapita in Kenya un anno e mezzo fa e tornata oggi in Italia. La 25enne milanese ha spiegato agli uomini dei servizi di essere stata "trattata bene" dai suoi sequestratori e di non aver subito violenze nei 15 lunghi mesi di prigionia trascorsi nelle mani dei jihadisti di Al Shabab in Somalia. La cooperante ha anche spiegato di non essere stata costretta al matrimonio, smentendo le voci che si erano diffuse nei mesi scorsi.

"Per fortuna, sto bene fisicamente e mentalmente. Sono felicissima, dopo tanto è bello essere tornati", ha detto la ragazza dopo il suo arrivo all'aeroporto di Ciampino accolta dal premier Giuseppe Conte e dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio.