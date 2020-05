Luciano Mion: "Picchi di contagio? La colpa è del 5G"

La pandemia di coronavirus nel mondo ha posto nel dibattito pubblico, con un certo rilievo, alcuni interrogativi e temi di discussione: i ritardi sanitari in diversi paesi, anche occidentali, la questione dell’origine del virus, l’inquinamento e le possibili relazioni con l’aggravarsi dell’epidemia. Tra gli interrogativi ce n’è uno, posto da tempo e con passione, da Luciano Mion, parecchi anni passati a lavorare alla Olivetti quando l’azienda era all’avanguardia nella ricerca elettronica e nel settore informatico, e oggi fondatore e responsabile del LAM, centro di geobiologia e naturopatia, in Piemonte. La domanda che si sta ponendo in queste settimane Mion è semplice: il segnale 5G terrestre ha una influenza sulla pandemia da coronavirus e sui picchi di contagio che questa ha raggiunto in alcune zone dell’Italia e del mondo? Da questa domanda, laicamente, e senza pregiudizi, comincia il nostro colloquio con Mion. «Io propongo - spiega a Il Tempo Luciano Mion - un test ambientale, sui positivi COVID-19, per comprendere se è stato in particolare il segnale 5G ad aver scatenato la pandemia abbassando le difese immunitarie delle persone che vivono in zone dove le antenne di quel sistema sono presenti in una misura importante».

Lei perché proporrebbe di fare questa sperimentazione?

«Proporrei di eseguire questa sperimentazione partendo da un dubbio che io mi pongo e che mi porta a cercare di comprendere se può essere il 5G ad avere favorito il diffondersi della pandemia Covid-19 oppure no. Dal momento che a Wuhan in Cina la pandemia è scomparsa, dopo un certo...

