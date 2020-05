Record dei guariti: più di 8mila in un giorno. Ma crescono anche i morti

Record di guariti in un giorno: ben 8.014. Ma, purtroppo, anche i morti da Coronavirus aumentano: 369 in 24 ore, con la tragica contabilità che arriva a un totale di 29.684.

Sono le cifre più salienti del quotidiano bollettino della Protezione civile sull'andamento dell'epidemia da Covid-19 in Italia.

Il totale dei guariti arriva a 93.245 e per la prima volta supera quello degli attualmente positivi, sceso a 91.528, ben 6.939 in meno rispetto al 5 maggio.

In quanto ai nuovi contagiati, nelle ultime 24 ore sono stati 1.444, portando il totale dall'inizio dell'epidemia a 214.457. Si tratta di un dato strettamente collegato al numero dei tamponi effettuati, che in un giorno sono stati 64mila, con una percentuale di positivi pari al 2,2%. Le persone in terapia intensiva sono 1.333 (94 in meno di martedì) e 15.769 sono ricoverate con sintomi, 501 in meno rispetto al giorno precedente.