Sulle mascherine della Pivetti indaga anche la Corte dei Conti del Lazio

Anche i magistrati della Corte dei Conti del Lazio hanno aperto un fascicolo sul caso della società "Only Logistics Italia" di cui è amministratrice unica l’ex presidente della Camera Irene Pivetti.

A quanto si apprende si tratta di un atto dovuto per verificare gli eventuali profili di propria competenza. Sulle mascherine importate dalla Cina già tre Procure sono al lavoro: Roma, Savona e Siracusa e quest’ultima ha disposto il sequestro di oltre 9mila mascherine. La stessa società è stata oggetto di un altro sequestro all’aeroporto di Malpensa.

