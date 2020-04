Per la Fase 2 servono 7 milioni di mascherine al giorno. Ne abbiamo quattro

La spada di Damocle delle mascherine sulla Fase 2 dell'Italia. Per la task force guidata da Vittorio Colao ne servono 7 milioni al giorno, mentre il commissario Domenico Arcuri assicura che ad oggi ne vengono consegnate 4 milioni. Il 4 maggio è dietro l'angolo e il governo deve stringere sulle misure per la Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Anche perché il premier Giuseppe Conte, memore dei precedenti DPCM, non ha intenzione di comunicare il contenuto del decreto il giorno prima della sua entrata in vigore.

La Fase 3 step mobiliterà tra i 2,7 e i 2,8 milioni di italiani, è l'orientamento del governo impegnato nella videoconferenza con la task force guidata da Vittorio Colao. Conte proseguirà poi con i tavoli con gli altri responsabili tecnici, i capidelegazione, poi un approfondimento con i ministri. Torneranno al lavoro quasi 3 milioni di persone ma altri ancora potranno ripartire in smart working. Tutele per gli over 65 e altre fasce di lavoratori a rischio.

Colao ha presentato a Conte il risultato del lavoro della task force che guida, quella per la Fase 2, ovvero un documento di 5 pagine e una serie di slide. Nel dossier, secondo quanto si apprende, la riorganizzazione dei trasporti pubblici e l'accordo firmato con i sindacati il 14 marzo. Il nodo è la disponibilità di mascherine e dispositivi di protezione individuali. Per Colao ne servono 7 milioni al giorno. Secondo i dati di Arcuri che ne sono quattro.