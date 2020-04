La rabbia dei piccoli imprenditori: Conte, così ci fai diventare delinquenti

Per i piccoli imprenditori e le partite Iva solo rabbia ed esasperazione. Il lockdown totale e prolungato dell'Italia per il coronavirus mette in ginocchio le imprese. Le misure di compensazione messe in atto dal governo del premier Giuseppe Conte sono insufficienti e i prestiti garantiti un'incognita. A fare le spese sono le piccole e medie aziende come documento questo servizio de Non è l'Arena. il programma condotto da Massimo Giletti su La7. "Il mio negozio era come un figlio per me. Ora la serranda è abbassata", dice una giovane imprenditrice che passa dalla disperazione alla rabbia: "Non per colpa mia, ma per colpa dei politici. Come faccio a dare da mangiare ai miei figli? Ci costringono alla delinquenza". Un ristoratore provoca il premier Giuseppe Conte: "Per te siamo arance da spremere, ci devi pensare te. Io mi faccio un c... così 24 ore al giorno 7 giorni su 7, dovete risolvere voi".

Ha fatto discutere l'intervento di Riccardo Maniscalco, proprietario di un locale di Padova, che racchiude tutta la rabbia di chi non lavora, non incassa, deve onorare tasse e spese fisse e non ha nessun paracadute. "Ho una broncopatia e rischio l'infarto. A 35 anni sono ridotto così perché mi state facendo ammalare... Ma vi vengo a prendere a casa, non avete mai lavorato 18 ore con la paura di non arrivare a fine mese. La gente è stufa, vi viene a prendere a casa".