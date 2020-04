Il coronavirus si annida nei testicoli? La ricerca fa esplodere i social

Muoiono di coronavirus più uomini che donne perché il Covid-19 si "rifugia" nei testicoli. Sono queste le conclusioni di una ricerca condotta negli Stati Uniti da ricercatori indiani e americani.

Lo studio del Montefiore Health System e dell’Albert Einstein College of Medicine, che hanno collaborato con l’Ospedale di Malattie Infettive Kasturba di Mumbai in India, non è ancora stato sottoposto a peer-review ma è disponibile sul sito MedRxiv dove è a disposizione della comunità scientifica.

Secondo la ricerca il Covid-19 nel corpo umano si lega al recettore di ACE2, (enzima associato alla trasformazione dell'angiotensina), che costituisce il punto di ingresso nelle cellule umane per il virus Sars-Cov-2. L'ACE2 è individuabile nel tessuto polmonare, intestinale, cardiaco. Secondo lo studio, è presente anche nei testicoli mentre nel tessuto ovarico, invece, la concentrazione è notevolmente inferiore. Il ruolo degli organi sessuali nell'avanzamento del virus sarebbe pertanto un ulteriore elemento di pericolosità nei pazienti di sesso maschile. Inoltre lo studio sottolinea come per le donne non solo sia più facile guarire, ma anche più veloce: una media di 4 giorni rispetto ai sei dei maschi.



Questo elemento, qualora fosse confermato, farebbe avanzare un'ulteriore ipotesi, ovvero che il coronavirus possa essere trasmesso anche per via sessuale. "Prenderei assolutamente in considerazione l'ipotesi che il virus possa essere contenuto nel liquido seminale", ha spiegato al Los Angeles Times Aditi Shastri, oncologo al Montefiore Medical Center che ha condotto la ricerca.

La notizia, com'era prevedibile, ha scatenato ironie e meme sui social network dove si susseguono battute e fotomontaggi. "Ora che è stato scoperto che il Covid si annida nei #testicoli mi raccomando, tutti a farsi il bidet con la candeggina", uno dei tanti post che spopolano sui social.