Esorcismo in streaming contro il coronavirus. Il parroco: è la nuova peste

Una preghiera di esorcismo contro il coronavirus. Giampaolo Maria Riccardi, parroco della Santissima Abbazia del Salvatore, ad Abbadia San Salvatore sul monte Amiata (in provincia di Siena) l'ha recitata ieri a mezzogiorno dopo la messa domenicale. La chiesa era chiusa ma l'esorcismo è andato in diretta Facebook. "Nella domenica dedicata alla festa della Divina Misericordia ho voluto consacrare al cuore immacolato di Maria e di Gesù Cristo la comunità di Abbadia, facendo allo stesso momento una preghiera di esorcismo e di liberazione da tutte le potenze malefiche, pregando con una antichissima orazione antidiabolica di Papa Leone XIII. Una preghiera, per allontanare forze maligne in questa terribile 'nuova peste'", ha detto don Giampaolo che ha recitato il rituale "Vade retro Satana" con la benedizione verso i quattro punti cardinali.