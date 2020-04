Dal mondo della moda anche un aiuto agli ospedali

Alta moda, bellezza, poesie, pensieri, raccolta di fondi, un reparto industriale che si converte e prepara mezzo milione di mascherine…Tutto questo succede in Toscana, a Prato, su iniziativa di Cinzia Diddi, “la stilista che veste l’anima” come è stata definita.

L’idea è partita durante la preparazione del catalogo primavera-estate dove undici modelle, in quattro sessioni diverse, hanno indossato i nuovi abiti della stilista toscana davanti ad un grande fotografo. Da migliaia di scatti ne sono stati scelti 25 che sono stati inseriti in questo che più che un catalogo è un vero e proprio libro di 200 pagine:” La Stella più Bella” è il titolo ed è anche la luminosa copertina a raffigurare una costellazione che rappresenta l’Italia.

Dopo l’accorata prefazione di Mirko Bianconi, le pagine con gli abiti sono alternate a pensieri ricordi e poesie della stessa Cinzia Diddi che ha avuto anche un breve scritto da alcuni amici noti in vari campi, dallo sport alla televisione, al giornalismo



LE FIRME

Si sono uniti infatti al libro, dando il loro amichevole contributo con un pensiero scritto, parole molto belle e di grande sensibilità, personaggi del mondo dello spettacolo, dell’arte, medici, musicisti , giornalisti: Giucas Casella , Luca Ward ,Fabrizio Manfredini, ,Marino Bartoletti ,Serena Grandi ed il figlio Edoardo Ercole, Carmen Russo, Lorenzo Flaherty, Josè Dali’, Fabrice Quagliotti, Elisabetta Pellini, Carmen Di Pietro , Serena Baldaccini, Luigi Landi ,Philippe Leon, Stefano Brizi,Jean Michel Byron , Mauro Massimiliano Calandra, Ivan Margari , Marko Carbone, Giovanni Errera , Rosaire Riccobono, Eugenio Mori, Gianluca Martino, John Biancale, Antonella D’Adamo, Francesca Lecce ,Alessio Arcaleni, i medici Marco Giannini ,Concetta Rotondo ed Alberico Lemme, Edoardo Raspelli…



LE MODELLE

Cinzia Diddi è stata coadiuvata da Serena Baldaccini, del blogzine Stay Star.

Il catalogo è composto dalle fotografie di Thomas Capasso che ha immortalato le modelle Mila Suarez, l’attrice Barbara Kal, Daniela Fruzza, Camilla Pelizza, Elena Sofia Ulivi, Giulia Coretti, Idelisa Rea, Eleonora Pozzoli,Francesca Dei,Giulia Fantaccione,Adele Martini. Ci sono anche due foto di Claudia Mazzedda.

La copertina è stata disegnata da Francesca Boncoraglio e la realizzazione grafica è a cura di Corrado Cogliati e Donatella Espositi.



BENEFICENZA E RACCOLTA FONDI

L’obiettivo della vendita di “La stella più bella” è quello di raccogliere fondi per procurare macchinari e dispositivi di protezione che verranno dati alla Protezione Civile per pazienti ed operatori sanitari, in particolare negli ospedali di Prato, Pistoia e Firenze.

Oltre a questo, ognuno può dare il proprio contributo: poiché l’uscita del catalogo è stata posticipata a causa delle misure restrittive prese dal governo, è stata creata anche una campagna di raccolta fondi. Per partecipare basta cliccare su questo link.



Tra l’altro la stilista ha riconvertito uno dei reparti dell’azienda (che dà lavoro ad 80 persone) ed ha preparato in pochi giorni 500mila mascherine che sono a disposizione.



CINZIA DIDDI: NOTIZIE

Cinzia Diddi rappresenta la terza generazione di un’attività iniziata un secolo fa dal nonno Elsen e poi passata al figlio Dante che è stato il grande maestro della figlia, la stilista di Prato. Cinzia Diddi ora manda avanti l’azienda con la mamma ed un fratello.

La stilista è nota non solo per il suo marchio di lusso ma anche per aver vestito molti personaggi famosi del mondo dello spettacolo, in film ,programmi televisivi ,red carpet ,spettacoli teatrali : Emanuela Aureli, Stefania Orlando, Edoardo Ercole, Veronica Satti, Beppe Convertini, Enzo Paolo Turchi, Francesco Guasti, Gabriella Carlucci, Ilary Blasi, Serena Grandi, Carmen Russo, Carmen Di Pietro, Giucas Casella, Piero Maggiò, Mariagrazia Cucinotta, Annalisa Minetti, Eleonora Daniele, Mila Suarez, Demetra Hampton, Stefano Masciarelli, Alessandro Haber, Elisabetta Pellini, Milena Vukotic, Daniela Giordano, Barbara Kal, Cristofer Lambert, Marino Bartoletti, Corinne Clery, Corrado Solari… Ha anche partecipato come attrice a film e cortometraggi.



Il catalogo primavera/estate, stampato dalla Falco Editore, sarà distribuito attraverso tutte le principali librerie ed online: Amazon, La Feltrinelli, Ibs, Bol, Wuz, Deastore, Webster, Libreria universitaria, Unilibro, Macrolibrarsi e Il Giardino dei libri, Youcanprint...