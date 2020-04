Coronavirus, ancora 433 morti. A Roma solo 22 nuovi casi

I morti per coronavirus sono 23.660, con un aumento odierno delle vittime rispetto a sabato di 433. Sabato l'aumento era stato di 482. Dal 12 aprile non si registrava un incremento così contenuto (quel giorno erano stati 431). Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

Trend in discesa anche per i ricoveri in terapia intensiva per Covid-19. Ad oggi sono 2.635, 98 in meno. Di questi, 922 sono in Lombardia, 25 in meno rispetto a sabato. Dei 108.257 malati complessivi, 25.033 sono ricoverati con sintomi, 26 in più e 80.589 sono quelli in isolamento domiciliare. I guariti, nel complesso, sono 47055, vale a dire 2128 in più rispetto a ieri.

Sono stati fatti 50.708 tamponi in più rispetto a ieri e in totale i tamponi effettuati salgono a 1.356.541. Tra ieri e oggi non c'è nessuna Regione 'zero contagi'. In Molise, dove ieri si erano registrati zero, nel bollettino di oggi si registrano +10 contagi mentre in Basilicata +3 rispetto ai due casi di ieri.

IL BOLLETTINO DEL LAZIO

Ad oggi nel Lazio sono 4.321 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 2.766 sono in isolamento domiciliare. Mentre 1.555 persone sono ricoverate, di cui 185 in terapia intensiva. Infine, 341 persone sono decedute e 1.093 guarite. In totale sono stati esaminati 5.755 casi. Lo rende noto la Regione Lazio.

"Oggi registriamo un dato di 87 casi di positività è il dato più basso da un mese ed è la prima volta che scendiamo sotto i 100 nuovi casi giornalieri dal 19 marzo scorso e un trend per prima volta sotto il 2%. Adesso bisogna stabilizzare la discesa e mantenere alta l’attenzione sulle case di riposo e le Rsa. Sono ad oggi 377 le strutture per anziani ispezionate", commenta " commenta l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. Per quanto riguarda i guariti salgono di 47 unità nelle ultime 24h per un totale di 1.093, mentre c'è stato un decesso.

In sintesi, entro i confini della Capitale si passa dai 42 casi di ieri ai 22 oggi. In provincia oggi 46 contagiati, ieri erano 87.