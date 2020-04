Coronavirus, sequestrate 400mila mascherine. Cinesi nei guai

400.000 mascherine: a tanto ammonta il sequestro effettuato nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Torino. Una vera e propria montagna di dispositivi di protezione importata illecitamente dai varchi doganali-aeroportuali (Malpensa e Ciampino) e illecitamente commercializzata in tutta Italia.

Per approfondire leggi anche: Sequestrate mascherine non sicure

Torino, quartieri Aurora e Parella, Moncalieri, Orbassano, comuni della prima cintura torinese e Maddaloni nel casertano, questo è il teatro delle operazioni che ha visto i finanzieri del comando provinciale Torino individuare gli ingenti quantitativi. 4 imprenditori cinesi sono finiti nei guai dopo aver, in concorso tra loro, introdotto in Italia containers di

mascherine protettive tipo FFP2 e/o chirurgiche approfittando della situazione emergenziale connessa alla diffusione dell’epidemia da Covid 19. La loro idea era quella di importare con le stesse modalità 5.000.000 di

mascherine, nell’arco di una settimana; questo è quello che ha raccontato ai finanzieri uno dei soggetti coinvolti nell’inchiesta (S.K., anni 26 laureatosi al Politecnico di Torino) che in caserma si è presentato a bordo di un’auto di grossa cilindrata, con vetri scuri e tanto di autista e interprete.