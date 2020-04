Sacra Sindone, l'ostensione in diretta sui social: ecco come seguirla. Papa Francesco: parla al cuore

Per la prima volta oggi, sabato 11 aprile, sarà possibile partecipare all'ostensione straordinaria della Sacra Sindone in diretta social (ecco il link alla diretta dalla pagina Facebook della Diocesi di Torino). Un Sabato Santo speciale per tutti i fedeli, e non solo.

"Rivolgiamo lo sguardo all’Uomo della Sindone, nel quale riconosciamo i tratti del Servo del Signore, che Gesù ha realizzato nella sua Passione. Per partecipare attraverso i media alla preghiera dinanzi alla Sacra Sindone alle 17:00", scrive su Twitter Papa Francesco, invitando i fedeli a partecipare all'ostensione della Sindone alle 17. "Questo Volto sfigurato dalle ferite comunica una grande pace. Il suo sguardo non cerca i nostri occhi ma il nostro cuore, è come se ci dicesse: abbi fiducia, non perdere la speranza; la forza dell’amore di Dio, la forza del Risorto vince tutto", scrive ancora Bergoglio in un altro tweet con l'hashtag #SacraSindone.

A due anni dall'ultima "apparizione' (nell'agosto 2018, riservata ai giovani), la Sindone si svela per una ostensione straordinaria, in piena emergenza coronavirus, e virtuale. L'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, pregherà sabato alle 17 nella cappella in cui il telo è custodito. L'evento è trasmesso in diretta tv e, per la prima volta in assoluto, sui canali e le piattaforme social. Nel corso della liturgia verranno proposte, a cura dell'Ufficio Pastorale giovanile della diocesi, testimonianze, riflessioni, esperienze che collegano la Sindone ai tempi difficili che tutto il mondo sta vivendo.