Strade deserte, ma non ovunque. Sono ancora troppe le persone che, da Nord a Sud, scendono in strada senza un motivo valido e gli esercizi commerciali che non rispettano le restrizioni imposte dal governo per limitare la diffusione del contagio da Coronavirus. I controlli della polizia restano serrati e proseguono a un ritmo di quasi 250mila al giorno. Dall'11 marzo al 2 aprile, in totale, sono state controllate oltre 4 milioni di persone (4.375.624) e quasi due milioni (1.946.991) di esercizi commerciali.

Anche i multati crescono: solo nei primi due giorni di Aprile, le sanzioni imposte hanno sfiorato le 15mila, 14.739 per la precisione. Il 2 aprile gli agenti hanno controllato 246.829 persone. I multati in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti mercoledì sono stati ieri 7.659. Il giorno precedente, i numeri non si distaccano di molto: su 246.365 controlli, sono state sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti 7.080 cittadini. In riferimento agli esercizi commerciali e le attività, su 97.698 controlli sono stati 258 i sanzionati di mercoledì e 53 i provvedimenti di chiusura delle attività. Martedì, invece, su 95.881 controlli ci sono state 145 sanzionati e 28 provvedimenti di chiusura.

Non è alto, in proporzione, il numero dei denunciati per false attestazioni nell'autodichiarazione (85 il 2 aprile, 113 il primo del mese). I denunciati per violazione di quarantena, invece, sono stati 'soltanto' 19 l'1 aprile e 24 il 2. Un numero sensibilmente più basso, ma potenzialmente molto più grave.