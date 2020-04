"Tra ieri e oggi abbiamo effettuato oltre 80mila tamponi e sulla fase due deciderà il Governo". Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli parla nel corso della conferenza stampa sui dati giornalieri. Il bollettino del 3 aprile dimostra che la curva dei contagi si sta appiattendo grazie soprattutto alle misure di distanziamento sociale ma proprio per questo il picco dell'epidemia in Italia si allunga e non è ancora passato.

Complessivamente 119.827 persone in Italia sono risultate positive al coronavirus finora. Attualmente sono 85.388 le persone positive, con un incremento di 2.339 rispetto a ieri quando l'aumento era stato di 2.477 unità. Sono 19.758 le persone guarite, con un aumento di 1.480 unità rispetto a ieri. I deceduti sono 14.681, 766 in più rispetto al dato complessivo alla data di ieri, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso. I ricoverati con sintomi sono 28.741, in terapia intensiva 4.068, in isolamento domiciliare 52.579. I tamponi effettuati in totale sono 619.849.