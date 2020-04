Coronavirus, l'infermiera della foto simbolo è guarita: voglio tornare in corsia

L'infermiera di Cremona, quella addormentata sulla tastiera del computer sfinita dai turni massacranti per il coronavirus nell'ospedale di Cremona, è guarita. Si chiama Elena Pagliarini, e ha detto di "non vedere l'ora di tornare" in corsia, riporta il sito Cremonasipuo.it. Dovrà attendere il risultato dell'ultimo tampone e un periodo di isolamento: "Sono riuscita a curarmi a casa e per fortuna sono guarita. Sono stata male ma l’ho superata. Adesso, se tutto va bene, finirò la quarantena", ha detto a Repubblica. "Sì sono un simbolo. E se serve va bene così. In fondo non succede a tutti di diventare famosi. Anche se non avrei voluto che capitasse così", ha confessato.