Se poi non correte... Cartello choc a Buccinasco, ma è un pesce d'aprile

Tra governatori che invocano i lanciafiamme e sindaci che si infuriano sui social la foto che segnalava l'avviso comunale in un parco di Buccinasco poteva anche non sembrare un pesce d'aprile. Cosa dice il cartello? "Quanto è vero Iddio se quando finisce la pandemia non vi vedo correre vi prendo a calci in c...", con tanto di firma del sindaco del comune lombardo.

A smentire la veridicità della foto che continua in queste ore a viaggiare sulle chat di WhatsApp e sui social ci ha pensato direttamente il comune di Buccinasco: "Ovviamente tutto falso, un pesce d’aprile di ieri ovviamente non opera del Comune (e per altro non disseminato in tutti i parchi). È evidentemente un fotomontaggio", si legge sul profilo Twitter dell'amministrazione del paese lombardo.