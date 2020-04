Bozza Decreto scuola, tutti promossi per legge. Esame di maturità 2020 solo orale

Tutti promossi per legge. Lo prevede una bozza del decreto scuola, che sarà portata domenica in Consiglio dei ministri. Il provvedimento, ancora provvisorio, secondo quanto riporta Repubblica prevede che per l'emergenza coronavirus e "solo per l'anno scolastico 2019-2020" tutti gli alunni e studenti italiani sono promossi alla classe successiva. Nessun bocciato e nessun rimandato anche se nel primo quadrimestre ci sono state insufficienze anche gravi. Il decreto prevederebbe soltanto dei recuperi delle lacune a partire dal primo settembre 2020.

E per la maturità? Nell'ipotesi in cui le scuole non riaprano entro il 18 maggio e quindi non possano essere svolti esami "in presenza", la maturità verrebbe svolta con un unico colloquio orale.

La bozza, ancora provvisoria, prevede dunque che nel caso in cui l’emergenza Covid-19 dovesse tenere chiuse le aule entro il 18 maggio, per gli esami di Stato e di terza media, il Miur ipotizza «"a valutazione degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, anche in modalità telematiche". "Se le scuole non dovessero riaprire entro il 18 maggio, per l’esame di maturità è prevista «l’eliminazione delle prove scritte di esame e la sostituzione con un unico colloquio". Gli esami di terza media, è un'altra ipotesi, possono essere anche eliminati, in parte o totalmente, "e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale o la sostituzione dell’esame di Stato con la valutazione finale da parte del consiglio di classe".