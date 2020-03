Trump chiama Conte e ci manda mascherine per 100 milioni di dollari

Gli Stati Uniti invieranno all'Italia mascherine e altri dispositivi contro il contagio del Coronavirus per il valore di cento milioni di dollari. Il presidente Donald Trump, riporta Sky News, ha detto di aver parlato con il premier Giuseppe Conte. Nel corso della conversazione Trump ha annunciato l'invio di equipaggiamento protettivo per il valore di 100 milioni di dollari all'Italia nella guerra al Covid-19. La pandemia sta colpendo duramente anche gli Usa, e la situazione è particolarmente critica a New York dove la situazione rischia di esplodere. Trump ha parlato di previsioni tra i 100mila e i 200mila morti preventivabili in tutto il Paese.