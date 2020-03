False notizie su WhatsApp, due denunciati a Chieti per procurato allarme

Notizie false attraverso messaggi vocali su WhatsApp, due denunciati a Chieti. È avvenuto a Chieti dove due uomini hanno diffuso la falsa notizia del contagio di un negoziante del centro della città. A presentare un esposto per procurato allarme era stato qualche giorni fa il sindaco del capoluogo teatino, Umberto Di Primio.

I due con alcune note audio accusavano il commerciante di non aver chiuso l'attività rischiando così di infettare i clienti, riporta AbruzzoLive. I carabinieri di Chieti sono risaliti agli autori dei messaggi che hanno denunciato per procurato allarme. In uno dei messaggi vocali si parlava anche del contagio di un dipendente dell'attività e l'uteriore falsa notizia che l'uomo avrebbe comunque violato la quarantena. Dei due uomini denunciati, vicini di casa, uno si è scusato su Facebook per l'allarme procurato in città.