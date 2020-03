Nella città di Veroli ci sono altri tre casi di persone positive al virus Covid-19. Si tratta di pazienti ricoverati nella RSA della Casa di Cura Ini Città Bianca: ai cinque casi segnalati ufficialmente dagli organi competenti, se ne aggiungono oggi altri tre. "È stato predisposto l’isolamento dei pazienti e sono state intraprese tutte le azioni previste dalla normativa vigente per la verifica di eventuali altri contagi" ha spiegato il sindaco della cittadina in provincia di Frosinone, Simone Cretaro. "I responsabili della struttura sono in contatto costante con gli organi competenti e con l'Asl di Frosinone per il monitoraggio della situazione e per la messa in atto di eventuali misure, che saranno prontamente comunicate" spiega il sindaco su Facebook, in un post pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune di Veroli. Nel messaggio ai cittadini Cretaro si appella ancora alla responsabilità della comunità: "Rimanete a casa" esorta il sindaco.