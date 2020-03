Supermercati aperti nel weekend. Ed è stretta sullo sport all'aperto

I supermercati, gli ipermercati e i negozi di generi alimentari resteranno aperti durante il fine settimana. È quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi sulle nuove misure per arginare il contagio del Coronavirus che saranno contenute nel nuovo decreto del governo, atteso per il 25 marzo. Da alcuni presidenti di Regione, tra cui Luca Zaia del Veneto e Nello Musumeci della Sicilia, erano arrivate nelle ultime ore delle ordinanze più restrittive che prevedevano tra l'altro proprio la chiusura dei supermercati la domenica.

Novità anche per uno dei punti più controversi delle disposizioni contro il Covid-19, quello della corsa e dell'attività sportiva all'aperto. Il governo sta valutando di non vietare completamente lo sport ma imporre nuove limitazioni come quella di praticarlo da soli, vicino casa e senza possibilità di effettuare soste anche in assenza di persone nei paraggi.