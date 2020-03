Coronavirus, il giorno più nero. Record di morti: 627. Le vittime superano quota 4mila

Il bilancio del coronavirus in Italia si aggrava ulteriormente e raggiunge il primato dei morti in un solo giorno. Dopo aver superato giovedì la Cina per numero assoluto di morti contagiati da covid-19, nel nostro Paese si aggiorna il record di vittime nell'arco delle 24 ore: 627 (contro le 475 di mercoledì). Il commissario all'emergenza Angelo Borrelli ha comunicato il numero totale dei decessi che arriva così a 4.032.

Al 20 marzo sono 47.021 i casi totali registrati in Italia, con un aumento di 5.986 unità (pari al 14,6%) rispetto alla giornata di ieri. Le persone che risultano attualmente contagiate sono 37.860, 4.670 in più, un altro record aggiornato dopo il massimo di 4.480 contagi segnato giovedì 19 marzo. Le persone guarite sono 5.129, con un aumento di 689 unità. Cresce di 157 unità il numero di pazienti in terapia intensiva, che sale a quota 2.655.

"Non abbiamo avuto problemi di ricoveri negli ospedali, possono esserci soluzioni su più Regioni", ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, commissario governativo per l'emergenza coronavirus, nel punto stampa quotidiano.