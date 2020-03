Beppe Fiorello si sfoga sul coronavirus: basta canti sui balconi. Subito lutto nazionale

Beppe Fiorello pubblica su Twitter un video e un post in cui prende posizione sul coronavirus. Basta coi canti sui balconi e le battutine social e tre giorni di lutto nazionale.

Sul social l'attore pubblica anche una foto in cui si vedono mezzi militari che portano via le bare perché nei cimiteri della zona non c'è più posto per le vittime del contagio da coronavirus.