Donatella Rettore choc sui social: mi devo operare in fretta, vi voglio bene

Uno sfogo in un momento difficilissimo. Adesso i fan della grande Donatella Rettore (e non solo loro) sono col fiato sospeso. La cantante rivela sui social di avere problemi di salute. “In mezzo alla bufera sarà un tuono in più: mi hanno operato all’Istituto oncologico di Vicenza. Hanno avuto il risultato dell'esame istologico e non va bene. Debbono rioperare e in fretta. Ciao a tutti, vi voglio bene. Abbiate cura di Claudio, Orso, Lupo e Collins”, scrive la Rettore.

Vera icona della musica italiana, da oltre trent’anni Donatella è legata a Claudio Rego che è anche il suo più stretto collaboratore dal punto di vista professionale. Il loro amore è nato tanti anni fa durante un viaggio in tournée da Roma alla Puglia. In un’intervista lei raccontò di aver viaggiato abbracciata a Rego in un vecchio furgone anni Ottanta e di non averlo più lasciato.

La Rettore tornerà “Splendida splendente” con quella grinta che da sempre la contraddistingue. Qualche anno fa ha partecipato a “Tale quale show”, condotto da Carlo Conti. Ma abbandonò il programma in corsa per alcuni problemi di salute (venne sostituita da Dario Bandiera). A Domenica In, di recente, ha confessato di aver scoperto di avere la talassemia quando aveva 29 anni. “Devo stare attenta alle mie difese immunitarie. Nel ’92 mi è successo di rischiare la vita: avevo spesso emorragie gastro-intestinali e renali. Me ne stavo andando, fui presa per i capelli. Da questa cosa la voglia di ricominciare a vivere è stata immediata”, ha raccontato la Rettore.