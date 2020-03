Scuole chiuse, è scontro tra scienziati. Roberto Burioni: perché è indispensabile

Scoppia il caso sulla decisione del governo di chiudere le scuole. Il comitato scientifico smonta il provvedimento ma Burioni attacca: unica possibilità.

Il sasso l'ha lanciato proprio il comitato scientifico nominato dalla Protezione civile. Gli esperti hanno fatto notare, infatti, che c'è una limitata evidenza scientifica sull'efficacia di una misura del genere. Gli risponde il virologo Roberto Burioni che riprende le parole del prof. Pier Luigi Lopalco: "Molti stanno usando l'assenza di evidenze per contestare questa misura. Sfido chiunque a trovare una pubblicazione su come prevenire la diffusione di un virus comparso pochi mesi fa sulla faccia della Terra". Poi Burioni non usa mezze misure: "Io sarei più brusco ma per una volta taccio. Ringraziate che non ho cariche politiche perché le avessi molti consulenti avrebbero passato una notte agitata".