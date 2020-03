Picco di contagi di Coronavirus nella Bergamasca. Tra i 126 pazienti affetti da Covid-19 e ricoverati all'ospedale di Bergamo "Papa Giovanni XXIII" c'è anche una bambina di un anno ricoverata in terapia intensiva. La notizia è emersa oggi nel corso di una conferenza stampa organizzata nella struttura ospedaliera per fare il punto sulla situazione. "Da noi c'è una bimba di un anno, abbiamo fatto un tampone per scrupolo perché aveva delle difficoltà respiratorie. La piccola non è intubata, respira da sola - precisano - Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione".

La bimba positiva al Coronavirus è ricoverata nel reparto di Patologia neonatale. A confermarlo anche l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. "È arrivata con sintomi alle vie respiratorie, il tampone è risultato positivo. La bambina respira autonomamente e non è in una situazione particolarmente compromessa, ma è in isolamento".

Le notizie peggiori sul virus oggi arrivano proprio dalla Bergamasca dove c'è stato un aumento dei contagi, più della zona focolaio di Lodi. Per questo motivo adesso l'assessore al Welfare starebbe pensando a una nuova cintura di isolamento per la nuova area interessata. "Stiamo analizzando, assieme alla Regione Lombardia, con grande attenzione, l'evoluzione dei nuovi casi nei comuni della cintura bergamasca. In base a dati di incidenza, cioè nuovi casi o positività, e in base all'R-zero, che rende ragione della trasmissibilità, stiamo valutando l'opportunità di fare questo, cioè allargare la zona rossa" ha dichiarato Silvio Brusaferro, responsabile dell'Istituto superiore di Sanità (Iss).