Psicosi da coronavirus: anziano si accascia al bar, nessuno lo aiuta

La paura del contagio diventa psicosi coronavirus. La spia sono i piccoli gesti, come accaduto ieri a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Intorno alle 16.45 un anziano si è sentito male davanti al bar da cui era uscito poco prima.

L'uomo, forse in stato di ebbrezza, è infine caduto a terra tra gli avventori che sostavano fuori dal locale. L'uomo è rimasto a terra a lungo nell'indifferenza generale prima di essere soccorso da un uomo. Secondo alcuni testimoni, riporta Oggi Treviso che ha scritto della vicenda, alcuni dei presenti avrebbero ammesso di non essere intervenuti per il rischio di contagio da Covid-19.

In Veneto il virus ha provocato due morti mentre sono 45 i casi di positività.