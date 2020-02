Olio di origano contro il Coronavirus. Adesso occhio alle truffe

Olio di origano contro il Coronavirus. Un rimedio farlocco venduto a 25 euro (120 softgels per un totale di 45 mg). Su Amazon, inserzionisti senza scrupoli spacciano l’erbetta del giardino per “vaccino” in grado di debellare il coronavirus. Nello specifico si tratta del barattolino “Oil of Oregano” Super Smart. Nella scheda si legge che sono stati pubblicati più di 30 studi sulle proprietà antimicrobiche dell’olio d’origano e dimostrano che “l’olio di origano elimina il coronavirus umano e frena la duplicazione nelle cellule ospiti infettate dal virus”. L’indicazione è perentoria, data per certa nell’ultimo rigo di presentazione del prodotto. Peccato che sia un’autentica boiata, una bufala nemmeno saporita dei soliti sciacalli da pandemia. Tuttavia già che vi state “curando” dal coronavirus grazie all’olio di origano, sappiate che potrete godere di numerosi altri benefici. Il “carvacrolo” è impiegato anche nel trattamento della candidosi orale e dell’infezione da stafilococco dorato: “più efficace di un antibiotico”.