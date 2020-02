Per il Coronavirus rinviata anche Torino-Parma

Mentre in Italian aumentano i casi di Coronavirus, con i focolai principali in Lombardia e nuovi contagiati a Torino, anche lo sport si ferma. Torino-Parma è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell'emergenza virus. L'incontro era in programma questo pomeriggio alle 15 all'Olimpico Grande Torino. Ieri sera è stato deciso il rinvio di altre tre gare della 25/a giornata: Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria.