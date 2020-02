Coronavirus, negativo il test sulla paziente di Ostia

Mentre esplode l'emergenza al nord con due morti per il coronavirus e oltre 50 contagiati tra Lombardia e Veneto arriva la notizia che la paziente arrivata da Ostia con sintomi compatibili "è negativo" al Sars-CoV-2. Ad annunciarlo l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in conferenza stampa all’ospedale Spallanzani.

"Gli accessi di ieri allo Spallanzani sono tutti negativi", ha sottolineato D’Amato che ha detto anche: "Ci aspettiamo anche altri accessi per oggi".

Intanto nel Lazio sono due su tre i pazienti il cui quadro clinico si è negativizzato, dopo essere risultati positivi al test per il coronavirus. Si tratta delle prime guarigioni in Italia. Ricoverati presso l’Inmi le tre persone sono state sottoposte a terapia antivirale. Per quanto riguarda i primi due casi accertati in Italia, la coppia di cittadini cinesi provenienti da Whuan e in vacanza a Roma, l’uomo è a oggi risultato negativo ed è uscito da qualche giorno dalla terapia intensiva, la donna è ancora positiva al test ma le sue condizioni sono in miglioramento: seppur sia ancora ricoverata in terapia intensiva, infatti è in respiro spontaneo e non necessita più di supporto ventilatorio. È vigile e risponde alle domande, ma necessita ancora di monitoraggio per la presenza di patologie preesistenti. Negativo al test è risultato anche il giovane ricercatore italiano che ha quindi risposto positivamente alla terapia e sarà dimesso in giornata. Buone le condizioni, sia di salute che emotive, anche di Niccolò, il giovane di 17 anni rimasto bloccato in Cina per due volte a causa di un’influenza e che sarà dimesso a 14 giorni dal suo ingresso alla Cecchignola, a termine della quarantena.