Achille Lauro mania a Carnevale. Nei negozi è caccia ai costumi del cantante

Dai vestiti in stile settecento ai super eroi. E poi i personaggi delle serie televisive fino ai cartoni animati. È Carnevale e ogni vestito vale! Nella capitale ci sono dei negozi ad hoc, dove è possibile acquistare maschere da sogno e per tutte le tasche. I tre negozi cult nella Città Eterna sono «Roma in maschera», «Costumearte» e «Pelatelli», in tutti e tre gli showroom c'è solo l'imbarazzo della scelta e si possono comprare anche parrucche colorate, trucchi da diva e accessori divertenti.

Conquistano sempre la scena e le girl power (Batgirl, Captain Girl e Spider Girl, fino alle leggendarie Wonder Woman e Supergirl), mentre per lui trionfa il classico Superman, l'Uomo ragno o Spiderman. E dopo Sanremo in molti vogliono tentare di mascherarsi da Achille Lauro, per un effetto kitsch che non passa inosservato. Per i più piccoli i costumi preferiti restano quelli dei personaggi Disney (Alvin superstar va per la maggiore), anche se le adolescenti provano a mettersi nei panni e usano i trucchi delle fashion blogger, che amano imitare in tutto e per tutto. C'è, poi, la maschera fai date, quella che si realizza con un mix di abiti dell'armadio.

Per diventare Cat woman basta indossare dei leggins neri con un maglioncino e degli stivali, se invece si opta per la figlia dei fiori basta una camicia hippy, una zeppa e un ampio di jeans. Chi ama la bellissima tutta forme e sorrisi Baby di «Dirty dancing» pub scegliere un chiodo di pelle nero con pantalone aderente, i capelli vanno arruffati e le labbra devono essere ultra lucide e color rosso fuoco. Per diventare, invece, delle perfette vampire? Incarnato chiaro, occhi rossi e canini appuntiti. Un esempio? Un lungo abito nero in pizzo da completare con una maxi mantella lunga fino a terra. Su Amazon si trova il vestito da patatina fritta (venti euro), quello da gattina (diciannove euro) mentre un po' più caro quello da Harley Quinn (trentasette euro), l'amata di Joker nel film, oramai diventato cult. Intramontabili le maschere da Crudelia Demon, la Sirenetta e il coniglio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Gli eventi sono tantissimi nella Capitale, tra sfilate in maschera e spettacoli teatrali, musica e feste danzanti, mercatini e incontri culinari. I giorni clou saranno giovedì grasso (20 febbraio) e martedì grasso (25 febbraio).

La domenica di Carnevale, dunque, sarà il 23 febbraio ed è proprio in questa data che si concentrano buona parte degli eventi romani. Dal 20 al 25 febbraio con il «Carnevale in città» ci saranno circa cento appuntamenti. La festa, diffusa su tutto il territorio, partirà dai luoghi istituzionali del centro storico per arrivare in tutta la città con un programma rivolto a bambini, famiglie, adulti. Ci saranno sfilate, spettacoli di teatro e musica, proiezioni cinematografiche, visite guidate elaboratori. Sul sito di Roma Capitale è possibile trovare gli appuntamenti, l'importante è trovare una maschera!