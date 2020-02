Veroli, spara alla gamba del compagno della ex: arrestato poliziotto

Ha sparato al compagno dell'ex moglie. Un solo colpo partito dalla pistola d'ordinanza che fortunatamente non ha ucciso il rivale in amore. Un assistente capo in servizio presso la questura di Frosinone è stato arrestato dai colleghi della Squadra Mobile con l'accusa di tentato omicidio. Il grave episodio avvenuto nel comune di Veroli sarebbe stato l'epilogo di un violento litigio.