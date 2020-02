L'intervento è stato tempestivo, tanto da escludere che i due turisti cinesi affetti da coronavirus presi in carico dalle autorità sanitarie a Roma possano aver contagiato altre persone. Lo ha spiegato Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, dove sono ricoverati i due.

"I due pazienti sono stati immediatamente ricoverati, posti in isolamento, sono in buone condizioni. La tempestività dell'intervento ci fa pensare che non ci siano persone esposte perché come sapete di norma l'infezione si trasmette dopo la comparsa dei sintomi", ha detto il dirigente sanitario. "Appena sono comparsi i sintomi i pazienti sono stati presi in isolamento, è stata fatta la diagnosi, è stata verificata. Questo ci fa essere abbastanza tranquilli".

Intanto le misure per il contrasto dell'epidemia sono al centro del Consiglio dei ministri convocato oggi alle 10 a Palazzo Chigi. Il cdm ha deliberato lo stato di emergenza sanitario di sei mesi in conseguenza del rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

"Fatemi capire... I primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio e, senza alcun controllo, avrebbero girato per giorni mezza Italia, fino ad arrivare in un albergo nel pieno centro di Roma. È così che il governo tutela la salute e la sicurezza degli italiani?", attacca il leader della Lega Matteo Salvini. "La Lega da giorni chiedeva quarantena, controlli, blocchi e informazioni, ma per politici e giornalisti di sinistra eravamo 'speculatori' e sciacalli. Preghiamo Dio che non ci siano disastri, ma chi ha sbagliato deve pagare".