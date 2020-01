Coronavirus in Italia, Conte: due casi confermati

Due casi di Coronavirus confermati in Italia. Sale la febbre cinese e il virus contagia anche il nostro Paese con due turisti cinesi infetti ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma. "I due casi sospetti di Coronavirus sono confermati. Sono due turisti cinesi venuti nel nostro Paese a gennaio". Ad affermarlo in serata è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della riunione di maggioranza.

"Abbiamo già predisposto tutte le misure per isolare questi casi - rassicura il premier - Ci sono ricostruzioni in corso del percorso di questi turisti cinesi e isolare i loro passaggi per evitare rischi ulteriori".

Nel frattempo l'hotel in via Cavour a Roma dove ha alloggiato la coppia di turisti cinesi, marito e moglie, è stata sigillata. I due turisti cinesi sono ricoverati all'ospedale Spallanzani di Roma e si trovano in isolamento. Ci tengo a dire che questi giorni in Italia l’Italia aveva deciso di assumere misure di controllo e sicurezza all’avanguardia. "Siamo un passo davanti, di fronte ai fatti nuovi di stasera, ma dopo i casi in Europa era probabile che avremmo avuto un caso anche noi. Siamo all’avanguardia" dichiara in conferenza a Palazzo Chigi il ministro della Salute Roberto Speranza.