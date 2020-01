Salute e ambiente, accordo tra Sima e Università di Sarajevo

È stato siglato un importante accordo tra la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), l’Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo (ISBEM) e l’Università Internazionale di Goradze (IUG), per portare l’alta formazione universitaria in tema di determinanti ambientali della salute e di cambiamenti climatici e salute nel primo corso di laurea internazionale in Medicina e chirurgia che si svolgerà, a partire dal 2 marzo 2020, nella sede IUG di Sarajevo e sarà rivolto a studenti italiani.

SIMA. “Grazie all’accordo appena siglato, già dal primo anno di corso, gli studenti di Medicina e Chirurgia della IUG saranno formati sui temi del binomio ambiente-salute, potendo contare sulle competenze scientifiche fornite da SIMA e ISBEM. Si tratta del primo passo internazionale del programma ‘U4ALL’ - University Rectors for Health and Environment’, promosso da SIMA e presentato lo scorso 23 ottobre alla Camera dei deputati, con il supporto e la partecipazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e della Commissione europea”. È quanto dichiara in una nota il professor Alessandro Miani, presidente SIMA e titolare della Cattedra di Environmental Medicine alla IUG.

ISBEM. “Crediamo che si tratti di una grande opportunità per una piena integrazione tra le due sponde dell’Adriatico - così vicine da essere già ricomprese dall’Unione europea in un’unica macro-regione - con la possibilità di scambi di risorse umane, nella prospettiva della crescita di competenze e professionalità attraverso percorsi di laurea, programmi di training di alta formazione o specializzazione e Dottorati di Ricerca congiunti”, spiega il professor Alessandro Distante, presidente ISBEM.

Il Corso di laurea. Il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia della IUG - in lingua italiana dal I anno e in lingua inglese o italiana dal II anno - attua programmi modulati esattamente su quelli delle Università Italiane, nell’ottica di un completo inserimento in chiave europea – con la possibilità di ottenere il riconoscimento giuridico nei Paesi UE - dei medici formatisi alla IUG di Sarajevo. L’anno accademico prenderà il via il 2 marzo 2020. Gli aspiranti medici di nazionalità italiana hanno la possibilità di iscriversi al Corso di Laurea internazionale in Medicina e Chirurgia fino al 28 febbraio. Per maggiori informazioni, scrivere a students@unigorazde.eu.