Chili di troppo dopo le feste. Il cane allo specchio reagisce così

Natale, Capodanno e Epifania che porta via tutte le feste, ma non i tanti chili presi nei banchetti familiari simili a lungometraggi svedesi. Il 7 gennaio la reazione sulla bilancia è come quella di questo video diventato virale sul web perché eternamente attuale: il cane lemme, lemme, passa davanti a uno specchio e quando vede la sua immagine riflessa si spaventa a morte.

Poteva Twitter non approfittarne? E così il profilo satirico @annidicera ha postato il filmato con il commento: "quando ti specchi dopo le ferie". Pioggia di like e visualizzazioni.